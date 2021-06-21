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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
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حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية نقدم لكم في السطور التالية، نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية حيث اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية "إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية" للعام الدراسي 2020/2021 م، بنسبة نجاح بلغت89.1%.

وأوضح المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد من تقدموا للإمتحان هذا العام عدد 109 آلاف 275 طالبا وطالبة هذا العام نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 89.1%%. 

ويبحث الطلاب والطالبات وأولياء الامور بمحافظة الدقهلية عن نتيجة الشهادة الإعدادية للاطمئنان على مستواهم التعليمي قبل الانتقال للمرحلة الثانوية.

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها من الطلبة والطالبات لينك سريع وفعال لسهولة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام ويمكن الاستعلام عن نتسجة الشهادة الغعدادية عبر هذا الرابط (((((هنا))))))


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