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تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير عقب صلاة العصر

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال النانب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن صلاة الجنازة على والدة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، ستقام عقب صلاة العصر من مسجد المشير.


وكان قد تقدم المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فى وفاة والدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.


جدير بالذكر، أن شؤون المجالس النيابية، هي الوزارة المسؤولة عن شؤون المجالس النيابية في جمهورية مصر العربية، ويتولاها حاليًا المستشار علاء الدين فؤاد.

ويطلق مصطلح المجالس النيابية على كل من: مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو مجلس النواب، كما تطلق على مجلس شورى.النواب أو مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى

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