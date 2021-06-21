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شركتان بالبورصة تشتريان أسهم خزينة خلال جلسة الأحد

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:05 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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 اشترت كلاً من شركتا مستشفى كليوباترا، ابن سينا فارما، مليون سهم، 66.842 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.


 وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة وذلك من السوق المفتوح، على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة.

يشار إلى أن مستشفى كليوباترا، سجلت صافي ربح بلغ 107.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2021، مقابل 87.95 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، حيث سجلت 633.16 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 502.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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