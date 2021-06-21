الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

بدأ الأهلي مفاوضاته الجادة بقيادة أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء مع نادر شوقي وكيل أعمال الإيفواري سيرجي أكا نجم الجونة من أجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.





ودخل الأهلي في مفاوضات مع وكيل أعمال سيرجي أكا وليس ناديه الجونة بسبب انتهاء عقد النجم الإيفواري عقب نهاية الموسم الحالي ورفضه تجديد عقده مع ناديه بتعلميات من وكيل أعماله الذي كان رئيسا للشركة المكلفة بإدارة الجونة الموسم الماضي.





وبذلك تم التأكد من رحيل سيرجي أكا مجانا عن الجونة بدون حصول النادي على أي مقابل واستغل مسئولو الأهلي علاقتهم الطيبة مع نادر شوقي في ضم النجم الإيفواري وعرض عودة والتر بواليا إلى الجونة وبيع مروان محسن ضمن صفقة سيرجي أكا.



