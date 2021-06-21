تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد باراجواي في كوبا أمريكا 2021

يستعد المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، لمواجهة نظيره الباراجواياني، في إطار الجولة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المواجهة عند الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني والعشرين من يونيو الجاري على إستاد ماني جارينشا الوطني.





ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات تشيلي - باراجواي - أوروجواي - بوليفيا.





ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع تشيلي المتصدر بنفس الرصيد، بينما يتواجد منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.





ويتطلع منتخب التانغو في هذه الموقعة للظفر بالثلاث نقاط، لمواصلة الطريق الصحيح نحو الصدارة، لذا سيدخل رفقاء ميسي اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الثلاث نقاط لاقتناص صدارة المجموعة.





ومن المتوقع أن يبدأ الارجنتيني ليونيل سكالوني، اللقاء بالتشكيل التالي:





مارتينيز، مولينا، روميرو ، أوتاميندي ، أكونا ، دي بول ، لو سيلسو ، رودريجيز ، ميسي ، لاوتارو ، جونزاليس.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأوروبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



