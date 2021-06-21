في ذكري ميلاده..ناهد السباعي تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

عبرت الفنانة ناهد السباعي عن اشتياقها الشديد لوالدها الراحل، وذلك بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





نشرت الفنانه ناهد السباعي عدة صور لها مع والدها الراحل، وعلقت عليها قائلة:" كل سنه وانت طيب يا ألطف أب في العالم ،اشتقت لك كثيرًا .



الجدير بالذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل" في بيتنا روبوت"، وهو بطولة هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج وليد الحلفاوي.