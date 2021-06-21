رئيس ووكيلا مجلس الشيوخ ينعون والدة المستشار علاء فؤاد





أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية يشاطره فيها الأحزان في وفاة والدته داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



كما نعي المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس والدة الوزير "فؤاد"، داعين لها بالرحمة والمغفرة.





تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير عقب صلاة العصر



من جانبه، قال النانب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن صلاة الجنازة على والدة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ، ستقام عقب صلاة العصر من مسجد المشير.





جدير بالذكر، أن شؤون المجالس النيابية، هي الوزارة المسؤولة عن شؤون المجالس النيابية في جمهورية مصر العربية، ويتولاها حاليًا المستشار علاء الدين فؤاد.



ويطلق مصطلح المجالس النيابية على كل من: مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو مجلس النواب، كما تطلق على مجلس شورى.النواب أو مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى

