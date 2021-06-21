مياه القليوبية: انتهاء تدريب 25 عاملا بالوحدات الصحية على أعمال السباكة

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الانتهاء من تدريب نحو 25 من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة، وذلك طبقا للبرتوكول المشترك بين وزارة الصحة، وشركة مياه القليوبية برعايه منظمة اليونسيف.



أضاف "مجاهد"، أن التدريب استهدف العاملين داخل 14 وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة، جرى تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه بجانب شرح جزء نظري عن عدد المحطات داخل القليوبية، ومراحل تنقية مياه الشرب، والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن، بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.



وجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الحضور، وجرى توزيع شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها في هذه الأعمال في نهاية التدريب.