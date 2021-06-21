مياه القليوبية: انتهاء تدريب 25 عاملا بالوحدات الصحية على أعمال السباكة

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مياه القليوبية: انتهاء تدريب 25 عاملا بالوحدات الصحية على أعمال السباكة
الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:00 م
محمد ضوه
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الانتهاء من تدريب نحو 25 من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة، وذلك طبقا للبرتوكول المشترك بين وزارة الصحة، وشركة مياه القليوبية برعايه منظمة اليونسيف.
أضاف "مجاهد"، أن التدريب استهدف العاملين داخل 14 وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة، جرى تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه بجانب شرح جزء نظري عن عدد المحطات داخل القليوبية، ومراحل تنقية مياه الشرب، والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن، بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.
وجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الحضور، وجرى توزيع شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها في هذه الأعمال في نهاية التدريب.
أضاف "مجاهد"، أن التدريب استهدف العاملين داخل 14 وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة، جرى تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه بجانب شرح جزء نظري عن عدد المحطات داخل القليوبية، ومراحل تنقية مياه الشرب، والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن، بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.
وجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الحضور، وجرى توزيع شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها في هذه الأعمال في نهاية التدريب.
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