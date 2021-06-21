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موعد مباراة أوروجواي وبوليفيا في كوبا أمريكا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب أوروجواي لمواجهة نظيره بوليفيا يوم الخميس المقبل 24 يونيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وستلعب مباراة منتخب أوروجواي ضد نظيره بوليفيا يوم الخميس المقبل في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب أوروجواي ضد نظيره بوليفيا يوم الخميس المقبل في بطولة كوبا أمريكا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويواجه منتخب تشيلي لمواجهة نظيره أوروجواي اليوم الإثنين 21 يونيو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

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