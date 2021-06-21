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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة
الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:04 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.
ويحتل المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة:
أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف
رامي صبري - إنبي - 10 أهداف
عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف
عمر كمال - المصري - 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
يوسف أوباما 9 أهداف
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