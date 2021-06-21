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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.

ويحتل المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة:

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف
رامي صبري - إنبي - 10 أهداف
عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف
عمر كمال - المصري - 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
يوسف أوباما 9 أهداف

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