سقوط متهمين لحيازتهما مخدرات وأسلحة نارية بالسلام ومصر الجديدة



تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين بمنطقة السلام ومصر الجديدة وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وكميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار





البداية اثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) اثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض).





وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والدراجة النارية لتسهيل تحركاته.





وفى ذات السياق أمكن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة اثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.