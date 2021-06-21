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مع بداية الصيف.. الأرصاد تكشف موعد أول ارتفاع في الحرارة (فيديو)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف يبدا رسميا اليوم ويستمر لمدة 3 شهور قادمة حتى 22 سبتمبر القادم.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي طوال فصل الصيف، وهو ما يعمل على ارتفاع الحرارة ونسبة الرطوبة، لافتة إلى أننا مازالنا متأثرين بالمرتفع الجوي القادم من جنوب اوروبا وهو ما يعمل على تلطيف درجات الحرارة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، منوهة بأنه يومي الجمعة والسبت القادمين سيكون هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

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