البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفن

أعلن البرلمان السويدي، اليوم الاثنين، حجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي سياق آخر، قررت الحكومة السويدية تمديد حظر دخول السويد لغير متلقي لقاح كورونا من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة، أن "الاستثناءات ستشمل الذين يمكنهم تقديم شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لفيروس كورونا أو لوجود أجسام مضادة لديهم".

وأضاف: "يسري تمديد الحظر الحالي لغاية 30 يونيو، وسيستمر حتى 31 أغسطس المقبل"، مشيرا إلى أنه "لا توجد قيود على دخول سكان الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج".