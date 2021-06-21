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هيئة التأمين الصحي تستعد للانطلاق رسميًا في الأقصر بندوات تعريفية
الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:11 م
طاهر الحساني
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نظمت هيئة التامين الصحي الشامل ندوة تعريفية عن قانون التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة وذلك بمدينة اسنا جنوب الأقصر بحضور اللواء أشرف أبو عيش مدير عام الادارة الاستراتيجية بهيئة التأمين الصحي بالقاهرة، وأسامة شاهين مدير عام التسويق والعلاقات العامة، والدكتور ماجد البيلي مدير عام خدمة العملاء بالهيئة، والدكتور محمود عبد الوهاب مدير فرع التامين الصحي الشامل بالأقصر، والدكتور اسماعيل العربي مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ونائب رئيس مركز ومدينة اسنا المهندسة صباح منصور، وعضو مجلس النواب النائب باهي امين مسعود، وعدد من عُمد القري وممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية بإسنا.
جاء ذلك، فى اطار الاستعدادات المكثفة بمحافظة الأقصر لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين منظومة التأمين الصحي وتقديم الخدمات العلاجية والطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
ودارت الندوة حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وأهميتها في حدوث تغيير جذري في المنظومة الصحية بمصر، والتحول المؤسسي للمنشآت، والتسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية للمواطنين، وطرق تقديم الخدمات الصحية لهم، إضافة إلى محاور بناء المنظومة الجديدة بدءًا من رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، ومرورًا بالتأهيل والتدريب للقوى البشرية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية إليهم من خلالها.
وأشارت إدارة الهيئة إلي أن الندوة تسهم في رفع الوعي لدى الفرق التوعوية عن دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وآليات عمل المنظومة الجديدة ومميزاتها لخدمة جميع المواطنين.
جدير بالذكر أن 59 وحدة ومركز صحى و5 مستشفيات موزعة على مراكز ومدن المحافظة تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.
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