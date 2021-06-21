هيئة التأمين الصحي تستعد للانطلاق رسميًا في الأقصر بندوات تعريفية



نظمت هيئة التامين الصحي الشامل ندوة تعريفية عن قانون التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة وذلك بمدينة اسنا جنوب الأقصر بحضور اللواء أشرف أبو عيش مدير عام الادارة الاستراتيجية بهيئة التأمين الصحي بالقاهرة، وأسامة شاهين مدير عام التسويق والعلاقات العامة، والدكتور ماجد البيلي مدير عام خدمة العملاء بالهيئة، والدكتور محمود عبد الوهاب مدير فرع التامين الصحي الشامل بالأقصر، والدكتور اسماعيل العربي مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ونائب رئيس مركز ومدينة اسنا المهندسة صباح منصور، وعضو مجلس النواب النائب باهي امين مسعود، وعدد من عُمد القري وممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية بإسنا.



جاء ذلك، فى اطار الاستعدادات المكثفة بمحافظة الأقصر لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين منظومة التأمين الصحي وتقديم الخدمات العلاجية والطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.



ودارت الندوة حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وأهميتها في حدوث تغيير جذري في المنظومة الصحية بمصر، والتحول المؤسسي للمنشآت، والتسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية للمواطنين، وطرق تقديم الخدمات الصحية لهم، إضافة إلى محاور بناء المنظومة الجديدة بدءًا من رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، ومرورًا بالتأهيل والتدريب للقوى البشرية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية إليهم من خلالها.



وأشارت إدارة الهيئة إلي أن الندوة تسهم في رفع الوعي لدى الفرق التوعوية عن دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وآليات عمل المنظومة الجديدة ومميزاتها لخدمة جميع المواطنين.



جدير بالذكر أن 59 وحدة ومركز صحى و5 مستشفيات موزعة على مراكز ومدن المحافظة تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.