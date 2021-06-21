مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2747) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة عن ضبط (4٫6 طن أسماك مملحة "سردين") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المملحة) بمحافظة الشرقية، وضبط (2٫32 طن أسماك "بيف -لانشون") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.





ضبط (2 طن "أسماك ماكريل") بدون مستندات غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (10 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات وبراميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة، وضبط (6 طن "جبن رومى") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وبها "عفن ظاهرى" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك معمل ألبان) بمحافظة البحيرة، وضبط (50 طن "أرز تموينى"معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها لإحتوائه على نسبة كسر عالية ويشكل خطرًا على الصحة العامة..قدرت بــ 400000 جنيهًا) تمهيدًا لتوزيعه على المجمعات الإستهلاكية والبدالين التموينين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (قائد سيارة – مالك مضرب أرز لإنتاج الأرز التموينى، حال سيرهما بالسيارة بنطاق محافظة سوهاج).





ضبط (2٫25 طن "دقيق بلدى مدعم") إستخراج 82% مخصص ربطًا على المخابز ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة نخلها وإنتاج دقيق إستخراج 72%، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مطحن غلال"بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج، وضبط (422 بطاقة تموينية ذكيةخاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها).. بحوزة (مالكة مخبز بلدى) بمحافظة سوهاج، وضبط (16982 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الصحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (4٫45 طن "أسمدة زراعيةمدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعةبحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة سوهاج.



ضبط (2،491 طن "لانشون – رنجة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط ( 1،050 طن "مقطعات دواجن" ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة " بدون ترخيص " ) بمحافظة القاهرة.



ضبط (1،28 طن "أسماك مُجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (3،4 طن "جبن أبيض") معبأة داخل صفائح مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.



ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى - بمحافظة القليوبية) لحيازته (1،22 طن سكر – 144 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.



ضبط (31130 قطعة "لمبات ليد") بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى وتحت التجهيز، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج اللمبات الليد "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.



ضبط (19300 عبوة مطهرات) بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للمستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



ضبط (5 طن "أعلاف حيوانية") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش على جمهور المستهلكين والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..بحوزة (المدير المسئول عن مخزن أعلاف حيوانية - بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (4،25 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش على جمهور المستهلكين والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.