عضو بالشيوخ: مصر محت كلمة اللاجئين من قاموسها فى عهد السيسى

قال النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ إن مصر محت من قاموسها فى عهد الرئيس السيسى كلمة اللاجئين، مشيرًا إلى أن جميع المواطنين المقيمين داخل مصر من مختلف دول العالم من العرب والافارقة والأجانب أصبحوا يتمتعوا بجميع حقوقهم وكأنهم من المصريين.



وأوضح "اللمعى" فى بيان له اليوم، أن أكبر دليل هو أن هناك أكثر من 5 مليون مواطن من مختلف دول العالم تمتعوا بجميع المبادرات الصحية التى اطلقها الرئيس السيسى وفى مقدمتها مبادرة علاج الفيروس، بالإضافة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الاجانب داخل مصر تم توفير لهم لقاح فيروس كورونا.



واستكمل: أن مصر لا تتعامل مع أي شخص كلاجئ بل يتم رفض مصطلح اللاجئين ويتم التعامل معهم كأنهم من المصريين ولذلك فهم أحبوا مصر وأصبح لهم دورهم الكبير فى التصدى للمؤامرات والمخاطر التى تواجه مصر خارجيًا، كما أصبح لهم دورهم الكبير فى الترويج للسياحة والاثار المصرية عالميًا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.



وأشار"عضو مجلس الشيوخ" إلى أن جميع المواطنين الاجانب من مختلف دول العالم يتمتعون داخل مصر بحرية الحركة والتنقل والأمان ويتلقون جميع أبنائهم كافة الخدمات التعليمية.