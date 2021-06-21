رانيا محمود ياسين تتذكر والدها في اليوم العالمي للأب

احتفلت الفنانة رانيا ياسين باليوم العالمي للأب ووجهت رسالة مؤثره لوالدها الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





ونشرت رانيا ياسين صورة نادرة لها مع والدها في طفولتها وعلقت عليها قائلة:"النهاردة اليوم العالمي للأب احتفلوا بآبائكم وأحضنوهم اوي زي احتفالكم بعيد الأم بالظبط الله يرحمك يا أبي واسكنك فسيح جناته في جنات النعيم يا حبيبي".







الجدير بالذكر أن اخر اعمال رانيا محمود ياسين مسلسل " الطاووس" تأليف كريم الدليل وإخراج روؤف عبد العزيز بطوله جمال سليمان سميحة أيوب ،سهر الصايغ ، فرح الزاهد ،عابد عناني، نهال عنبر