محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الأثنين نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2020 2021 لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية العامة) بنسبة نجاح 80.2%.



كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثانى عام 2020 2021 لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى بنسبة نجاح 74.3%، وكذلك تم اعتماد النتيجة العامة للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية والتى تعادل الاعدادية المهنية طبقًا للقرار الوزراي 291 لسنة 2017 مادة 14 بند 3 بنسبة نجاح 100%.

وأعتمد ألهم النتيجة العامة للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع الدور الأول للعاد الدراسى 2020 2021 بنسبة نجاح 92.8 %.

و اوضح الدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه تقدم لإداء امتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى ( الإعدادية العامة) 17935 طالب وطالبة منتظم ومنازل حضر منهم 17653 طالب

كما تم تقيد 1378 طالب وطالبة لإداء امتحان الفصل الدراسي الثانى لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى تقدم منهم1375 طالب وطالبة.

وحضر امتحان التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 28 طالب لم يتغيب منهم أحد، وأخيرًا تقدم لإداء الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع16 طالب وطالبة لم يتغيب منهم أحد.

وتوجه محافظ الأقصر بالتهنئة لجميع الطلاب متمنيًا لهم التفوق الدائم واستمرار النجاح.