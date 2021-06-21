غداً.. حمدي المرغني ضيف برنامج "عيش صباحك" علي "نجوم أف.إم"







يحل الفنان حمدى المرغني، غداً الثلاثاء، ضيفاً على برنامج "عيش صباحك"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعين فانا إمام، ويوسف التهامي، في الساعة الثامنة صباحاً.



ويكشف حمدي عن كواليس فيلمه اللي يعرض في السينمات حالياً وهو "ماما حامل" مع نجمة كبيرة بحجم وقيمة ليلي علوي، واهم الكواليس التي حدثت بينهما في تصوير العمل، خاصة انه ينتمي لنوعية الأعمال "لايت - كوميدي"، كما يتحدث أيضا عن مشاركته في فيلم "تماسيح النيل"، مع الفنان مصطفي خاطر ويعلن خلال الحلقة عن موعد عرضه في السينمات، فضلاً عن أعماله الفنية الجديدة التي يحضر لها الفترة المقبلة في الدراما أو السينما.



يذكر أن برنامج "عيش صباحك"، يذاع من الأحد للخميس، علي اذاعة نجوم اف ام، في الساعة الثامنة صباحاً، ويقدمه فانا إمام، ويوسف التهامي.