هربت من نزلة السمان لـ"الصف".. زوجة ضحية التنقيب عن الآثار لجيرانها: "مين اللي وقع عليه الحفرة"

تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات وتفاصيل جديدة حول مصرع شاب وحماته أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم غرب المحافظة.





وأشارت التحريات إلى أن لدى إنهيار الحفرة على الشاب وحماته، خرجت زوجة الأول وأطفالها تصرخ مستنجدة بالاهالي، ثم توجهت إلى مركز الصف جنوب المحافظة خشية المسائلة القانونية.





وواصلت التحريات إلى أن الزوجة أجرت اتصالًا هاتفيًا بأحد جيرانها لتسأل عن هوية المتوفي.. "امي اللي ماتت ولا مين اللي وقع عليه الحفرة".



وبينت التحريات أن المنزل ملك مجموعة من الورثة منحوا الشاب "إسلام رمضان" وأسرته حق الإقامة فيه لسوء حالته المادية، وبحثه المستمر عن مسكن له ولأسرته.





منذ فترة ليست بقصيرة، شرع الشاب في التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع حماته "منى السيد"؛ بحثا عن الثراء السريع مستغلين قرب المنزل من منطقة الأهرامات الأثرية.





استطاع الثنائي حفر سرداب بعمق 6 أمتار أسفل الأرض وآخر بالعرض حتى انهارت الرمال عليهما أثناء تواجدهما بالأسفل بينما لاذت الزوجة وأطفالها بالهرب؛ خشية تعرضها للمسائلة القانونية.







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