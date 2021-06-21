الرئيس الإيراني المنتخب يكشف عن الخطط المستقبلية لطهران

قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد سيتحسن من خلال "الثقة بالشباب والتعويل على الموارد المحلية"

وأضاف الرئيس الإيراني المنتخب، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة ملتزمة برفع كل العقوبات المفروضة على طهران

وأشار رئيسي، إلى أن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق النووي وإن الاتحاد الأوروبي فشل في الوفاء بالتزاماته.

وتابع رئيسي، أنه انتخب رئيسا بفضل مشاركة "كثيفة" في الانتخابات.