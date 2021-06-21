تحرير 6897 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.





وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6897 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2289 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و271 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و28 مخالفة موقف عشوائى، و33 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.