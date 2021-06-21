نجم الزمالك يؤجل ملف التجديد

قرر محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأجيل حسم ملف التجديد في الوقت الحالي لحين وضوح الرؤية بشأن مشاركته من عدمه مع الفريق خلال الفترة الحالية.





جاء ذلك بسب جلوسه المستمر على دكة البدلاء واستبعاده من المشاركة، في ظل الاعتماد على محمد عواد بصفة مستمرة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد أبوجبل مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، ويرغب مسئولو الزمالك في تجديد التعاقد معه لكن الأمر يواجه صعوبة حاليًا.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.



