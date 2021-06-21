Advertisements

"المؤتمر": الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في ملف إعادة إعمار ليبيا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements


أكد حسام مرسي، مساعد رئيس حزب المؤتمر وآمين الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في ملف إعادة إعمار ليبيا وأن يكون التنفيذ من خلال شركات المقاولات المصرية.


وأضاف مرسي، خلال بيان له، اليوم، أن مصر وضعت حجر الأساس في إعادة تعمير ليبيا وبنائها من جديد من أجل أن تعود مرة أخري لمكانتها بجوار أشقائها العرب، وأن الزيارات الدبلوماسية المتتالية، تؤكد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، حول العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص مصر على خروج ليبيا في أسرع وقت من هذا النفق المظلم، وعودتها لمسارها الطبيعي، وعودة عجلة العمل والتنمية والإعمار للدوران بداخلها.


وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلي أن الشعب الليبي ينظر إلي مصر كشقيقة داعمة لهم خاصة أن مساعي القاهرة الدبلوماسية والعسكرية والسياسية هي التي حافظت على وحدة الأراضي الليبية، كما نجحت في إبعاد العناصر الإرهابية عن الدولة الليبية.


وأضاف مرسي، أن القيادة السياسية المصرية تدعم حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها ليبيا حاليا وترقب إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، مساعي البدء في إعادة الإعمار، وهي الخطوات التي ترعاها مصر وتقدم كل الدعم للقيادة الليبية الجديدة لإتمامها.

أخبار تهمك

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح هام من المبعوث الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بالاتحادية

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

11:32 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:30 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى