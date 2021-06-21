"المؤتمر": الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في ملف إعادة إعمار ليبيا





أكد حسام مرسي، مساعد رئيس حزب المؤتمر وآمين الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في ملف إعادة إعمار ليبيا وأن يكون التنفيذ من خلال شركات المقاولات المصرية.





وأضاف مرسي، خلال بيان له، اليوم، أن مصر وضعت حجر الأساس في إعادة تعمير ليبيا وبنائها من جديد من أجل أن تعود مرة أخري لمكانتها بجوار أشقائها العرب، وأن الزيارات الدبلوماسية المتتالية، تؤكد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، حول العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص مصر على خروج ليبيا في أسرع وقت من هذا النفق المظلم، وعودتها لمسارها الطبيعي، وعودة عجلة العمل والتنمية والإعمار للدوران بداخلها.





وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلي أن الشعب الليبي ينظر إلي مصر كشقيقة داعمة لهم خاصة أن مساعي القاهرة الدبلوماسية والعسكرية والسياسية هي التي حافظت على وحدة الأراضي الليبية، كما نجحت في إبعاد العناصر الإرهابية عن الدولة الليبية.





وأضاف مرسي، أن القيادة السياسية المصرية تدعم حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها ليبيا حاليا وترقب إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، مساعي البدء في إعادة الإعمار، وهي الخطوات التي ترعاها مصر وتقدم كل الدعم للقيادة الليبية الجديدة لإتمامها.

