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عاجل.. استبعاد ديمبلي من معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:30 م
ديمبلي
ديمبلي
وكالات
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قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه تقرر استبعاد المهاجم عثمان ديمبلي من تشكيلة المنتخب الفرنسي المشارك في بطولة أوروبا 2020، بسبب الإصابة.

خرج نجم منتخب فرنسا مصاباً خلال تعادل "الديوك" (1-1) مع المجر، ضمن منافسات المجموعة السادسة، السبت الماضي.

ويعاني عثمان ديمبلي من كثرة الإصابات مع برشلونة في ظل رغبة الفريق الكتالوني في تجديد عقد اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ديمبلي قد يغيب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

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