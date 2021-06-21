عملية جراحية لمهاجم منتخب مصر بعد إصابته بالبطولة العربية

أجري صلاح رضا لاعب منتخب مصر مواليد 2003 نادي أودينيزي الايطالي جراحة طارئة لإصلاح كسر مضاعف بعظمة الترقوة وتركيب شريحة ومسامير وذلك بعد إصابته بكسر في الدقيقة 76 من مباراة مصر والنيجر التي انتهت بفوز الفراعنة 2/ 0.





وجاء ذلك بعد نزوله ب 5 دقائق في إطار مباريات الجولة الأولى للبطولة العربية التي تستضيفها مصر .





قام مهاجم منتخب مصر مواليد 2003 بإجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور أشرف محرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم ،وقام الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة محمود جابر بالاطمئنان علي حالة اللاعب.



