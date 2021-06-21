بسبب نجلها..هيدي كرم تتعرض لهجوم حاد من الجمهور

تعرضت الفنانة هيدي كرم لهجوم حاد من قبل الجمهور عقب نشرها مقطع فيديو مع نجلها، وذلك عبر حسابها الرسمي علي " إنستجرام" .





نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو تمزح فيه مع نجلها وعلقت قائله:"حياة قلب امه بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار"



لاقي الفيديو إعجاب الكثيرين ولكن بعض الجمهور وجه لها هجوم حاد ووصف الفيديو ب " القرف" لتعلق قائله:"انتوا ناس مريضة، والقرف في دماغكم انتوا"



الجدير بالذكر أن اخر اعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل " فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي ،بطولة مصطفى قمر،احمد الابياري ومجموعه كبيرة من النجوم أبرزهم بشري، هنادي مهني، مي كساب ،هيدي كرم