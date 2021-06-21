Advertisements
بسبب نجلها..هيدي كرم تتعرض لهجوم حاد من الجمهور
الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:42 م
آية عبد العزيز
Advertisements
تعرضت الفنانة هيدي كرم لهجوم حاد من قبل الجمهور عقب نشرها مقطع فيديو مع نجلها، وذلك عبر حسابها الرسمي علي " إنستجرام" .
نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو تمزح فيه مع نجلها وعلقت قائله:"حياة قلب امه بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار"
لاقي الفيديو إعجاب الكثيرين ولكن بعض الجمهور وجه لها هجوم حاد ووصف الفيديو ب " القرف" لتعلق قائله:"انتوا ناس مريضة، والقرف في دماغكم انتوا"
الجدير بالذكر أن اخر اعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل " فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي ،بطولة مصطفى قمر،احمد الابياري ومجموعه كبيرة من النجوم أبرزهم بشري، هنادي مهني، مي كساب ،هيدي كرم
نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو تمزح فيه مع نجلها وعلقت قائله:"حياة قلب امه بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار"
لاقي الفيديو إعجاب الكثيرين ولكن بعض الجمهور وجه لها هجوم حاد ووصف الفيديو ب " القرف" لتعلق قائله:"انتوا ناس مريضة، والقرف في دماغكم انتوا"
الجدير بالذكر أن اخر اعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل " فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي ،بطولة مصطفى قمر،احمد الابياري ومجموعه كبيرة من النجوم أبرزهم بشري، هنادي مهني، مي كساب ،هيدي كرم
Advertisements