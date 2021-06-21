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جهاز "حدائق أكتوبر"يوقف أعمال بناء مخالف

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز  تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة، بقيادة المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمهندس أحمد نمور، معاون رئيس الجهاز، استهدفت منطقة جاردينيا ١، لوقف البناء المخالف بقطعتي أرض بالمخالفة لرخصة البناء،  والمتمثل فى محاولة بناء  دور رابع بإحدى القطع، وأعمدة دور رابع بالقطعة الثانية.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الحملة تمكنت من التحفظ على عددٍ من معدات البناء والخامات المستخدمة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية  حيال المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بإقامة أي أنشطة مخالفة أو عشوائية، مطالباً  المواطنين بعدم تشجيع تلك الأنشطة وعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن إمكانية التصالح لأي مخالفة بنائية تتم بعد شهر ٤/٢٠١٩، حيث  لن يتم التصالح على أي مخالفة تم تنفيذها بعد هذا التاريخ، وستتم إزالتها على الفور .

وفى سياق متصل، قامت شركة النظافة بالمدينة  باستكمال أعمال نظافة الطرق الرئيسية ورفع المخلفات بها وذلك بالطريق الموازي لدهشور، بجانب أعمال النظافة الدورية بالأحياء السكنية .

وناشد رئيس جهاز المدينة، المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارات تقوم بإلقاء المخلفات بالطرق، وذلك للمساعدة في إنهاء هذه الظاهرة السيئة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.



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