جالطة سراي يقترب من خطف مهاجم إنبي

اقترب جالطة سراي التركي، من خطف أحمد حمادة مهاجم فريق 2003 بنادي إنبي، لتدعيم خطوطه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الإشادة التي حصل عليها اللاعب والنجاحات التي حققها مع الفريق البترولي في دوري الشباب.





لفت أحمد حمادة لاعب مواليد 2003 بنادي إنبي أنظار الجميع، بعد المستوى الذي ظهر به مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، بجانب حصوله على لقب هداف دوري الجمهورية.





وعرضت أحدى شركات التسويق على جالطة سراي الحصول على خدمات أحمد حمادة، مما شهد ترحيب من جانب النادي التركي، بعد مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بيه.



