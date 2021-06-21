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حملة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالشرقية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله إزالات مكبره بمنطقه إمتداد طلبه عويضه - طريق الرمليه فتم إزالات تعديات مخالفه على مساحه ٦٠٠ متر متمثله في كونتنرات وإنشاءات حديدية وأسمنتية مخالفه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات وقسم شرطة القنايات بضبط مواطن مخالف بناحية العزبة الشرقية التابعة لمدينة القنايات يقوم بالتعدى على الأرض الزراعية بعمل غرفة من الصاج والحديد على مساحة ٢٥متر تقريبًا، فتم إيقاف الأعمال وإزالة الصاج والحديد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

و قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية قطاع الحسينية ثاني على مساحة 20 متر طولي، وتم إزالة المخالفة حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع رئيس الوحده المحليه بزور أبو الليل ونقطة الشرطه إزاله لحاله تعدي علي مساحه ٢٥٢٠ متر وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه أولاد سيف والقسم الهندسي بالوحدة حمله إزاله وفك شدة خشبيه لصب سقف دور أرضي بقريه أولاد مهنا التابعه لوحدة أولاد سيف على مساحة 50 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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