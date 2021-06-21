Advertisements

"الإسكان": تقدم الأعمال بمشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
Advertisements

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الطرق من محطة القطار الكهربائي إلى سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه بالمدينة، ليكون جاهزا قبل بدء تشغيل القطار الكهربائى، مؤكداً تقدم الأعمال بمشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه بالنسبة لمحطة سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة فقد تم  الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالطريق الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، وجارٍ تنفيذ أعمال السن بالطريق تمهيدا لتنفيذ الأسفلت.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرافق بالطرق المؤدية لمحطة بدر (المواجهة للحيين الخامس والسادس)، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الأسفلت الخاصة بالطريق المجاور لمبني المحطة مباشرة بطول ٤كم تقريبا، والذي يربط المحطة مع طريق مدخل المدينة الرئيسي من طريق الإسماعيلية، كما  تم الانتهاء من شبكة طرق تربط بين الحي الخامس والحي السادس بالمدينة والطريق المجاور للمحطة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال القطع للطريق الرابط بين محطة الروبيكى والحي السابع، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق تمهيداً لتنفيذ أعمال الأسفلت بالطريق، ومتوقع الانتهاء منه خلال شهر.



أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بالاتحادية

منذ أقل من ساعتين

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصريح هام من المبعوث الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

11:32 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:30 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى