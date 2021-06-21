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مصادر دبلوماسية: اتفاق أوروبي حول فرض عقوبات اقتصادية ضد بيلاروسيا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت مصادر دبلوماسية، اليوم الاثنين، عن اتفاق أوروبي حول فرض عقوبات اقتصادية ضد بيلاروسيا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد فرضت العديد من الدول الأوروبية حظرًا على الرحلات الجوية البيلاروسية بسبب الهبوط الاضطراري لرحلة طيران رايان إير في 23 مايو. ويفكر الاتحاد الأوروبي في فرض مزيد من العقوبات.

 

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