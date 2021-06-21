رئيس جامعة القاهرة يرأس مجلس كلية التخطيط الإقليمي والعمراني ويفتتح أحدث التجديدات والتجهيزات بالكلية





د. الخشت: الكلية شاركت في 10 مشروعات قومية من خلال تنفيذها أو تقديم الاستشارات العلمية



د. الخشت: الكلية تقدم مشروعات علمية متميزة لخدمة الأهداف القومية والتنموية للدولة المصرية



افتتاح أول معمل تفاعلي ذكي متخصص في نظم المعلومات الجغرافية و500 حاسب آلي لعقد الامتحانات الالكترونية لفرقتين دراسيتين في وقت واحد



د.الخشت: شاشات تفاعلية بجميع قاعات الدراسة وشبكة إنترنت فائق السرعة وتجهيز 5 قاعات متعددة الاستخدام



د. الخشت: خطة تطوير متكاملة للكلية وإعادة تأهيل البنية التكنولوجية والوحدات التدريبية والتعليمية





ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة حول مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في الكلية في إطار خطة الجامعة ورؤية الدولة والجمهورية الجديدة.



ورحب الدكتور هشام البراملجي عميد الكلية بحضور وترأس الدكتور الخشت مجلس كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والتأكيد على الدعم غير المحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والتدريبية بالكلية بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير كافة احتياجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن كلية التخطيط الإقليمي والعمراني تشهد حاليًا خطة تطوير متكاملة على مستوى إعادة تأهيل البنية التحتية والتكنولوجية والوحدات التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البحث العلمي بالكلية وتقديم العديد من المشروعات العلمية المتميزة التي تخدم الأهداف القومية والمشروعات التنموية.



وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن كلية التخطيط الاقليمي والعمراني بالجامعة شاركت في نحو 10 مشروعات قومية، سواء من خلال تنفيذ بعضها أو تقديم الاستشارات العلمية في البعض الآخر، ومن بينها مشروع تطوير العشوائيات بالجيزة، ومشروع تصميم وتطوير كل من شارع البحر الأعظم وميدان المنيب، والاشتراطات التخطيطية والبنائية بمحافظتي الجيزة والأقصر.



وأوضح الدكتور الخشت، أن الكلية تمتلك العديد من البرامج المتميزة التي تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، كما شهدت تطوير اللوائح الخاصة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ومؤخرا تم تفعيل 3 دبلومات مهنية للخدمة المجتمعية وهي برنامج التنسيق الحضاري والحفاظ على التراث، وبرنامج الإدارة المحلية للمحليات، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية للمؤسسات المختلفة.



وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الكلية نجحت في تفعيل منصة التعليم الإلكتروني Blackboard بكفاءة 100%، وطورت منظومة الامتحانات واستخدمت منصة الاختبارات الالكترونية Assessment Gourment لإجراء الامتحانات الالكترونية بالكامل وفق طبيعة الدراسة بها.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة الكلية شهدت تطورًا كبيرًا وأصبحت من أعلى المجلات المتخصصة في مجال التخطيط والهندسة المعمارية على مستوي مصر، وجاري حاليًا الإعداد لتسجيلها كأول مجلة دولية تصدر باللغة العربية في مجال التخطيط والهندسة المعمارية.



ومن جانبه، قال الدكتور هشام البرملجي عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، إن الكلية تعمل علي التطوير المستمر لعلوم التخطيط والتصميم العمراني لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لإعداد مخطط ومصمم عمراني قادر على فهم وحل مشكلات المجتمع العمرانية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، ورفع كفاءة الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية التي تُلبي احتياجات المجتمع لتخريج طالب قادر على المنافسة المحلية والعربية والإقليمية والدولية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية المعلوماتية ومناهج البحث، مشيرًا إلى أنه جاري الإعداد وتجهيز البنية الإلكترونية والتحتية المطلوبة لعمل مؤتمر دولي سنوي للكلية في أكتوبر القادم.



وعقب مجلس الكلية افتتح الدكتور الخشت عددًا من التجديدات والتجهيزات بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني في ضوء استكمال خطة تطوير الكلية. وتضمنت الافتتاحات معملًا تفاعليًا ذكيًا متخصصًا في نظم المعلومات الجغرافية، وتوفير 500 جهاز حاسب آلي يتيح عقد الامتحانات الإلكترونية لفرقتين دراسيتين في نفس الوقت، وتزويد جميع القاعات الدراسية وصالات الرسم بشاشات تفاعلية الأحدث عالميًا، وتجهيز الكلية بالكامل بشبكة انترنت فائق السرعة، وتجديد عدد من المدرجات ومسرح الكلية على أعلى مستوى هندسي، وتجهيز 5 قاعات متعددة الاستخدام لعقد المؤتمرات والدورات التدريبية، وتوفير بوردات رسم حديثة لغالبية قاعات الرسم بالكلية، وتجهيز وافتتاح وحدة متعددة الاستخدامات تحتوي على مركز استشارات العمران ومركز الدراسات الافريقية ووحدة الجودة، كما تم تجهيز عدد من الوحدات هي وحدة التحول الإلكتروني ووحدة البحث العلمي ووحدة الكنترول الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير 21 جهاز حاسب آلي وسيرفر خاص لعملية التحول الإداري الإلكتروني لجميع إدارات الكلية.