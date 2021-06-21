Advertisements

نسبة التعاطي 2%.. إحصائيات بشأن الكشف عن المخدرات في المؤسسات الحكومية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

تسعى الدولة المصرية، لتحسين منظومة العمل الحكومي، بمواجهة مشكلة المخدرات، حيث أقرت قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي والذي يشمل عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إحصائيات الكشف عن المخدرات في المؤسسات الحكومية.

١. أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

٢. يؤكد قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، إرادة الدولة المصرية في مواجهة مشكلة المخدرات، وأنها مهتمة بتحسين منظومة العمل الحكومي، حسب مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

٣. كشفت وحدة الكشف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على 350 ألف موظف خلال الفترة الماضية، وبلغت نسبة التعاطي بينهم 2%.

٤. فلسفة القانون الرئيسة ليست فصل الموظف، لكن وقايته من تعاطي المخدرات.

٥. المادة التاسعة منحت المواطن فرصة لكي يتلقى العلاج وذلك لمدة 6 أشهر، أي أن العقاب لن يطبق قبل 6 شهور.

٦. ووفقًا للقانون، فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها.

٧. يشترط لشغل الوظائف العامة سواء بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة.

أخبار تهمك

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 13 ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بالاتحادية

منذ أقل من ساعتين

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

تصريح هام من المبعوث الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

11:32 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:30 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى