نسبة التعاطي 2%.. إحصائيات بشأن الكشف عن المخدرات في المؤسسات الحكومية



تسعى الدولة المصرية، لتحسين منظومة العمل الحكومي، بمواجهة مشكلة المخدرات، حيث أقرت قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي والذي يشمل عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إحصائيات الكشف عن المخدرات في المؤسسات الحكومية.



١. أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.



٢. يؤكد قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، إرادة الدولة المصرية في مواجهة مشكلة المخدرات، وأنها مهتمة بتحسين منظومة العمل الحكومي، حسب مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.



٣. كشفت وحدة الكشف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على 350 ألف موظف خلال الفترة الماضية، وبلغت نسبة التعاطي بينهم 2%.



٤. فلسفة القانون الرئيسة ليست فصل الموظف، لكن وقايته من تعاطي المخدرات.



٥. المادة التاسعة منحت المواطن فرصة لكي يتلقى العلاج وذلك لمدة 6 أشهر، أي أن العقاب لن يطبق قبل 6 شهور.



٦. ووفقًا للقانون، فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها.



٧. يشترط لشغل الوظائف العامة سواء بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة.



