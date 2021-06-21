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تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبات شركات السياحة المخالفة للقانون

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:51 م
شركات السياحة المخالفة للقانون
شركات السياحة المخالفة للقانون
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خلال السنوات الأخيرة، انتشرت شركات السياحة الدينية التي تقدم رحلات الحج والعمرة، تحت شعارات ومميزات مزيفة، وفي إطار جهود الدولة لتحجيم تلك الشركات المزيفة، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 72 لسنة 2021، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وتتبع البوابة المصرية للعمرة لوزارة السياحة، وتعمل على تنظيم العمل بين توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين؛ وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة، بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ولن تتم أي رحلات للحج أو العمرة إلا من خلال البوابة، ويجب أن تسجل الشركات بها.

خلال السنوات الأخيرة، انتشرت شركات السياحة الدينية التي تقدم رحلات الحج والعمرة، تحت شعارات ومميزات مزيفة، وفي إطار جهود الدولة لتحجيم تلك الشركات المزيفة، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 72 لسنة 2021، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وتتبع البوابة المصرية للعمرة لوزارة السياحة، وتعمل على تنظيم العمل بين توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين؛ وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة، بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ولن تتم أي رحلات للحج أو العمرة إلا من خلال البوابة، ويجب أن تسجل الشركات بها.

- تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موزانة الوزارة المختصة بشؤون السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.

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عقوبات شركات السياحة المخالفة للقانون عقوبات شركات السياحة المخالفة للقانون

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