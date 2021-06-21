السيسي: علاقتنا باليونان ممتدة منذ 3 آلاف سنة

وأشارت "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية، إلى ان مصر واليونان تربطهما روابط صداقة تضرب بجذورها أعماق التاريخي، حيث أن التواصل بين الحضارة الفرعونية والأغريقية بدأ منذ نحو 3 آلاف عام، وكان له دورا في تطور الحضارة الإنسانية.





وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تنامي للعلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.



رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة رئيس الوزراء اليوناني لمصر، قائلا: "أهلا وسهلا ضيفا على مصر"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار سبل تطوير أوجه التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.