موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

تنتظر فريق الزمالك مواجهة نارية في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك أمام فريق مصر المقاصة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.





الزمالك يعتلي صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.





ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة.





وتنطلق مباراة الزمالك مع المقاصة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الاثنين الموافق، 28 يونيو الجاري، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الزمالك والمقاصة غدا ايضًا في دور الثمانية لبطولة كأس مصر على استاد السويس الجديد.



