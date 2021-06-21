عمرو وهبة يكشف آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشف الفنان الشاب عمرو وهبة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وجاء ذلك في تعليق على سؤال المطرب الشاب علي الألفي الذي كان يسأل عن تطورات حالتها الصحية.



حيث علق عمرو وهبة قائلاً:"صباح الفل يا علوة مش بحب أتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر" .



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة الدرامية مسلسل "في بيتنا روبوت"، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.