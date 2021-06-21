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مدرب السودان يكشف سبب الفوز على ليبيا والتأهل لكأس العرب

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب مدرب المنتخب السوداني، الفرنسي هوبيرت فيلود، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب المنتخب الليبي، وتأهله إلى نهائيات كأس العرب.

تأهل المنتخب السوداني لنهائيات بطولة كأس العرب التي تقام في قطر، بعد فوزه على المنتخب الليبي 1-0.

وقال فيلود خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: "سعداء للغاية بما حققنا في المباراة، والتأهل للمشاركة في البطولة الكبرى، فكل الأمور كانت في صالحنا، والهدف المبكر الذي سجلناه في المباراة ساعدنا كثيراً في الحفاظ على النتيجة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه على مدار شوطي اللقاء".

وأضاف: "لعبنا مباراة شاقة فالفريقين كان مستواهما متقارباً، والمنتخب الليبي منتخب جيد، إلا أننا نجحنا في تحقيق الفوز والهدف المرجو من المباراة، وشعور الفرح بعد المباراة لا يوصف".

وحول المشاركة مع مصر والجزائر في نفس المجموعة قال: "بكل تأكيد مجموعة قوية جداً، ومن الجيد أن نخوض مباريات قوية في البطولة، فهي فرصة مميزة لمواجهة منتخبات مثل مصر والجزائر، وإعداد جيد لكأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "راض تماماً عما قدمه الفريق في المباراة، وتحقيقه المطلوب، وهو الفوز والحفاظ على الشباك نظيفة، صحيح فقدنا السيطرة، لكن في المجمل الأداء كان جيداً".

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