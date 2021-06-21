الذهب يرتفع مع تراجع عوائد السندات الأميركية





ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.





وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1776.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1775.5 دولار للأونصة.





وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي إف.إكس إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة "يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية".





ونزل عائد سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير شباط في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.





وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها الجلسة السابقة.





وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس آذار 2020 بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق أقل مستوى منذ 11 يناير كانون الثاني عند 1019 دولار للأونصة، وفي أحدث تعاملات، هبط 0.2 بالمئة إلى 1032.46 دولار.





وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1497.73 دولار للأونصة، في حين تقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.92 دولار.



