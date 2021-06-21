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تعرف على شروط صرف أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة والمستندات المطلوبة للحصول عليها من وزارة التضامن الاجتماعي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:54 م
أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة
أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة
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تعرف على شروط صرف أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة والمستندات المطلوبة للحصول عليها من وزارة التضامن الاجتماعي

شروط صرف أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة حيث تقوم الحكومة المصرية بصرف الكثير من أشكال الدعم المختلفة للمواطنين متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالنسبة للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا، كما تقوم بتقديم بعض الاجهزة كتعويضات لذوي الإعاقة بشكلٍ مجاني من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالنسبة لأفراد الأسر المستفيدة من المعاشات المختلفة.

ويتم تقديمها للأسر التي يقل الدخل الشهري الخاص بها عن 500 جنية في الشهر، وفي حالة كان المواطن خارج هذه الفئات فإنه يقوم بتحمل جزء من سعر هذه الاجهزة التعويضية، تعرف على أسعار باقات الحج لموسم 1442هـ ، وسوف نوضح فيما يلي الشروط اللازمة لكي يتم صرف اجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وكذلك التعرف على المستندات اللازمة للحصول عليها.

شروط صرف أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة
الشروط اللازمة لصرف اجهزة تعويضية لذوي الإعاقة نجد ان النسبة الخاصة بالمساهمة في تقديم الاجهزة التعويضية لذوي الاعاقة تختلف بشكل كبير تبعا لنوع الاجهزة المطلوبة وكذلك تبعا لقيمة الدخل الخاص بالشخص، حيث ان الشخص يقوم بالمساهمة بنسبة تصل الى 10% من قيمة الجهاز وذلك في حال كان الدخل الشهري الخاص به يتراوح بين 300 الى 500 جنيه مصري، وفي حالة كان الدخل الخاص به بين 500 و 700 جنية يقوم بالمساهمة بنسبة 20% من تكلفة الجهاز، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.

- أن يكون الشخص المتقدم الحصول على الجهاز مصري الجنسية.
- يتم صرف الاجهزة للمعاقين بدنيا وذلك على اختلاف نوع الاعاقة وكذلك باختلاف النوع.
- يجب ان يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم اقل من 300 جنيه مصري.

المستندات المطلوبة للحصول على أجهزة تعويضية وزارة التضامن الاجتماعي
- يجب احضار صورة شخصية للمواطن المتقدم للحصول على الجهاز التعويضي.
- احضار نسخة من التقرير الطبي الصادر من المستشفى او لجنة طبية.
- إحضار صورة من المؤهل الدراسي في حالة تواجده.
- إحضار صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم تتضمن الرقم القومي.

تعرف على شروط صرف أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة والمستندات المطلوبة للحصول عليها من وزارة التضامن الاجتماعي

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وزارة التضامن الاجتماعي الاعاقة اجهزة تعويضية لذوي الاعاقة

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