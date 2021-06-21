ياسمين رئيس تستأنف تصوير فيلمها جارة القمر في أسوان





بعد موسم رمضاني ناجح بمسلسل ملوك الجدعنة تعود ياسمين رئيس لأعمالها السينمائية حيث تستأنف تصوير فيلمها جارة القمر حيث سافرت مع فريق العمل لأسوان لمدة 6 أيام للانتهاء من مشاهدها هناك. وتقوم ياسمين رئيس في الفيلم بدور ليلى التي تواجه العديد من المواقف بسبب حبها.



"جارة القمر" دراما رومانسية اجتماعية، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.



ويذكر أن النجمة ياسمين رئيس تستعد بعد عودتها من أسوان للسفر لبيروت لتبدأ تصوير مسلسل 60 دقيقة والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.



يأتي هذا بعد إطلاق كليب حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت، والذي شاركت بطولته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واحتل الكليب تريند يوتيوب منذ انطلاقه حتى الآن، كما تصدّرت ياسمين رئيس تريند تويتر وجوجل وحصد الكليب حتى الآن 32 مليون مشاهدة على اليوتيوب.



ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر اكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.