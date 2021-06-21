السيسي يكشف تفاصيل مباحثاته مع رئيس وزراء اليونان

وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية، إلى أنه سيتم العمل على استئناف على حركة البواخر السياحية بين موانىء البلدين في أقرب فرصة، منوها بأن لقاءه اليوم مع رئيس وزراء اليونان كان فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل.





وأضاف أنه أكد لرئيس وزراء اليونان على موقف مصر الثابت تجاه قضايا إقليم شرق المتوسط، والقائم على ضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام السيادة للدول، مشددا على تضامن مصر مع اليونان حيال أي ممارسات من شانها انتهاك سيادتها.





كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني، مشيرا إلى أنه تم استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تحقيق طفرة نوعية في كافة جوانب العلاقات بين البلدين خاصة تشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية، وزيادة قيمة التبادل التجاري، ودعم التعاون السياحي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا القطاع.