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موعد مباراة فنلندا ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا يورو 2020

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد المنتخب الفنلندي بقيادة المدرب ماركو كانيرفا، لمواجهة نظيره البلجيكي في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساء غداً الإثنين الموافق الحادي والعشرين من يونيو الجاري على ملعب سانت بطرسبرج الروسي.

ويحتل المنتخب البلجيكي صدراة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حيث حصل على العلامة الكاملة خلال الجولتين السابقتين في البطولة.

بينما يتواجد المنتخب الفنلندي في وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث فاز في مباراة وتلقى الهزيمة في أخرى.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأوروبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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