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موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة في دور الـ8 بكأس مصر

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد نظيره مصر المقاصة، على ملعب ستاد السويس الجديد، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعدما تخطى عقبة فريق الإسماعيلي في دور الـ16، بينما صعد فريق المقاصة بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة القادمة في كأس مصر
تقام مباراة الزمالك مع مصر المقاصة في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 يونيو الجاري، على ملعب ستاد السويس الجديد في ربع نهائي كأس مصر.

وستذاع مباراة الزمالك مع المقاصة غدا الثلاثاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الفضائية الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس مصر.

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