مدرب الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي

كشف لسعد الشابى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي المغربي، حقيقة وجود مفاوضات من قبل مسؤولي الأهلي لضم سفيان رحيمي جناح الفريق في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





تصريحات مدرب الرجاء الرياضي بشأن مفاوضات الأهلي مع رحيمي





وقال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي المغربي بشأن مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي: "رحيمي لاعب موهوب وسيكون له شأن كبير مع الكرة ولكن لا أفضل رحيله عن الرجاء في الوقت الحالى إلا حال وصول عرض مادى قوى جدًا للتفريط فيه".





وأكمل الشابي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الرياضية» المغربية: " الرجاء مطالب بالاحتفاظ باللاعب وعدم بيعه، لا يمكن بيع رحيمى بأقل من 7 ملايين دولار (حوالى 110 ملايين جنيه مصرى) فهو يستحق ذلك".





و يحاول مسؤولو الأهلي استغلال تواجد سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي المغربي، في القاهرة لمواجهة بيراميدز من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.



