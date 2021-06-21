Advertisements

مدرب الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:30 م
سفيان رحيمي
سفيان رحيمي
علي خلاف
Advertisements
كشف لسعد الشابى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي المغربي، حقيقة وجود مفاوضات من قبل مسؤولي الأهلي لضم سفيان رحيمي جناح الفريق في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تصريحات مدرب الرجاء الرياضي بشأن مفاوضات الأهلي مع رحيمي

وقال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي المغربي بشأن مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي: "رحيمي لاعب موهوب وسيكون له شأن كبير مع الكرة ولكن لا أفضل رحيله عن الرجاء في الوقت الحالى إلا حال وصول عرض مادى قوى جدًا للتفريط فيه".

وأكمل الشابي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الرياضية» المغربية: " الرجاء مطالب بالاحتفاظ باللاعب وعدم بيعه، لا يمكن بيع رحيمى بأقل من 7 ملايين دولار (حوالى 110 ملايين جنيه مصرى) فهو يستحق ذلك".

و يحاول مسؤولو الأهلي استغلال تواجد سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي المغربي، في القاهرة لمواجهة بيراميدز من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

أخبار تهمك

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

نجم الأهلي يطلب المشاركة خلال المباريات المقبلة

منذ ساعة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

راموس مطلوب في الدوري الإيطالي

منذ نصف ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ ساعة

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 15 ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُفكر بمشاركة ياسر إبراهيم أمام الترجي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

01:43 م

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

11:32 ص

راموس مطلوب في الدوري الإيطالي

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى