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وزير التعليم العالى يستقبل السفير الهندي لبحث آليات التعاون العلمى المشترك

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الاثنين، السفير أجيت جوبت (Ajit Gupta) السفير الهندي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والهند في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. محمد شكري ندا المستشار الثقافي السابق بالمكتب الثقافي المصرى بنيودلهى بالهند، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية دعم علاقات التعاون العلمى والبحثى والتكنولوجي مع الهند، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والهند، والتعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالى وخاصة التعليم الفنى، مشيرًا إلى الأهمية التى توليها مصر لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى والارتقاء بمستوى خريجيها بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل.

وناقش د. عبد الغفار مع الجانب الهندى تفعيل برامج المنح الدراسية المقدمة من الهند؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة منها، وإمكانية تبادل الخبراء بين الجانبين فى مجال التكنولوجيا؛ لتقديم برامج تدريبية بالجامعات الجديدة، فى ظل الاستفادة من التجربة الهندية فى هذا المجال.

وتناول اللقاء دعم أوجه الشراكة بين الجانبين في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى من خلال التعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأهمية التعاون بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بمصر ونظيراتها بالهند.

ومن جانبه، أكد السفير الهندى على حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع مصر فى كافة المجالات، مستعرضًا مجالات التعاون بين مصر والهند، وتشمل: منح الماجستير والدكتوراه، وبرامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وورش العمل المشتركة، والمشروعات البحثية المشتركة بين البلدين، فضلًا عن تشجيع مبادرة "ادرس في مصر"، و"ادرس في الهند"، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون بين الجامعات الكبرى بالهند ونظيراتها المصرية.
وزير التعليم العالى يستقبل السفير الهندي لبحث آليات التعاون العلمى المشترك
وزير التعليم العالى يستقبل السفير الهندي لبحث آليات التعاون العلمى المشترك
وزير التعليم العالى يستقبل السفير الهندي لبحث آليات التعاون العلمى المشترك
وزير التعليم العالى يستقبل السفير الهندي لبحث آليات التعاون العلمى المشترك

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