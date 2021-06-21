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ضبط زوجة مصرية قتلت زوجها السعودي بشبين القناطر

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، غموض مقتل شخص يحمل جنسية عربية "سعودي الجنسية" متزوج من مصرية، ومقيمين بقرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر.

وتبين أن زوجته المصرية طعنته بسكين في مشاجرة بينهما بسبب زواجه عليها، وحاولت تضليل المباحث بالادعاء بأنه سقط على السكين أثناء الإعداد لذبح خروف بالمنزل.

ألقي القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة التي تولت التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة القتيل، واستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بوفاة شخص يحمل جنسية عربية "سعودي الجنسية"، ومقيم قرية كفر الصهبي، ووجود شبهة جنائية عقب ادعاء زوجته إصابته بطعنه سكين أثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل.

انتقل الرائد حسام الحسيني معاون مباحث مركز شبين القناطر، وبالفحص تبين أن المجني عليه أصيب بجرح طعني وتوفى أثناء تلقي العلاج في أحد المستشفيات، وادعاء الزوجه أنه أصيب أثناء ذبح خروف بمنزلهم بقرية كفر الصهبي.

بتضييق الخناق على الزوجه والمعاينة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، واعترفت الزوجه أنها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها، مما أثار غضبها فتشاجرت معه، وخلال المشاجرة طعنته بسكين طعنه غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.

وتبين من التحريات أن الزوجة تدعى "ر.ا" 35 عاما، ومتزوجة من القتيل من مايقرب 10 سنوات، ولديهما 4 أطفال صغار، ومقيمين قرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر، وأنها فوجئت بزواجه عليها من شابة تصغرها، فنشبت بينهما مشاده تحولت لمشاجرة، فطعنته بسكين وحاولت إخفاء الجريمة بالادعاء بسقوطه على السكين أثناء الإعداد لذبح خروف، ولكن بتضييق الخناق عليها اعترفت بأنها وراء الجريمة بعد أن ثبت من معاينة الجثة وجود شبهة جنائية في الواقعة.

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