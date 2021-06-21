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أحمد جمال يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن المطرب أحمد جمال عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد جمال عدة صورة جديدة له، أثناء تلقيه للقاح، وعلق عليها قائلاً:" اخدنا الجرعة الأولى الحمد لله".

وتابع أحمد جمال قائلاً:"مبدئياً أنا فخور باللي شفته في أرض المعارض الحقيقة التنظيم و التعامل وكل الإجراءات اللي تمت بمنتهى الهدوء و السرعة".

وأضاف قائلاً :"بشكر كل الناس اللي استقبلوني سواء دكاتره أو ممرضين أو أمن أو عمال حاجة تشرف فعلاً، مصر يا جماعة والله العظيم في مصر جديدة بتتبني بجد في كل القطاعات، ربنا يحفظ بلدنا و يحميها".
أحمد جمال يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
أحمد جمال يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
أحمد جمال يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
أحمد جمال يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
أحمد جمال يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
أحمد جمال يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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