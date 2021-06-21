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السيارة غرقت.. التحقيقات تكشف مصرع سائق بنهر النيل بالصف وإنقاذ نجله

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سائق لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن السائق كان برفقته نجله داخل سيارته، وأثناء نقل السيارة عبر المعدية، سقطت السيارة مما أسفر عن مصرع الأب وتم انقاذ نجله.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز الصف.
وجاري تكثيف الجهود وتوسعة عمليات البحث، لانتشال جثة الضحية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

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